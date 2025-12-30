Llaman a los migrantes a regresar a Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a los migrantes venezolanos en el exterior a regresar al país, describiéndolo como una "tierra de paz, brillo y armonía", y además destacando que bajo su gestión se prioriza la igualdad, el respeto y la humanidad.

Durante la noche de este domingo en un mensaje transmitido por la televisión estatal VTV, en compañía del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y otros altos militares, Maduro señaló que aquellos migrantes que regresen serán recibidos con amor.

De acuerdo con cifras de las agencias especializadas de la ONU, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), casi ocho millones de venezolanos han emigrado desde 2015, lo cual representa una cuarta parte de la población del país sudamericano.

En su discurso, por otro lado, Maduro proyectó un balance positivo para 2025, calificándolo como un "año perfecto" con victorias en todos los frentes. Resaltó avances en obras públicas, como entregas en salud y educación, y expresó "gratitud a Dios y a Jesucristo" por los logros bajo su gestión.

Estas declaraciones se producen en medio de un contexto económico desafiante. Según un informe de Provea, organización venezolana de derechos humanos, el salario mínimo y las pensiones permanecen estancados en 130 bolívares (equivalentes a medio dólar, según la tasa cambiaria oficial). Desde marzo de 2022, recuerda Provea, el gobierno de Maduro no aumenta el salario mínimo ni las pensiones, lo que ha generado pobreza extrema y desvalorización del trabajo.