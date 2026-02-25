Llaman a mantener el arraigo a México como inspiración

Durante la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que se debe seguir fomentando el patriotismo atesorando con orgullo la esencia de nuestro origen y de nuestras raíces.

“Mantengamos este arraigo nacional como la fuente de inspiración… Contemplar la majestuosidad de nuestra gloriosa bandera, ondear con los vientos de paz, libertad y justicia en cada rincón de nuestro suelo patrio y en todas las naciones del mundo donde nos representan”, aseveró ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Campo Deportivo Militar “Marte” en la Ciudad de México.

Identidad nacional

El titular de la Defensa Nacional destacó que se pueden apreciar las semillas de identidad nacional sembradas en muchos años por visionarios mexicanos y que han rendido frutos en el presente.

“Hoy existe un profundo y colectivo sentimiento de amor a México que se aprecia en las escuelas, espacios públicos, instituciones privadas y edificios de Gobierno donde se rinde homenaje a la Enseña Nacional.

“Esa expresión de patriotismo es la que observaremos en los maestros y alumnos de los planteles educativos”, enfatizó el secretario.

Durante la ceremonia, los alumnos y uniformados tomaron protesta a la Bandera para defenderla ante cualquier adversidad.

El titular de la Defensa señaló que, tanto para civiles como para militares, hablar de la bandera es hablar de la historia, del presente y futuro de la nación mexicana.

Ante cientos de efectivos y alumnos de diversas escuelas, el titular de la Defensa hizo referencia a las más de 38 Astas Bandera Monumentales como la de Iguala, Guerrero, con 110 metros de altura.

Trevilla Trejo recordó que durante los albores del nacimiento de México, se emplearon diversos estandartes como símbolo de identidad, cohesión y unidad en torno al ideal de una nación íntegra, independiente y soberana, entre los que destaca el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que usó Miguel Hidalgo en 1810 con el que miles de mujeres y hombres se unieron a la causa independentista.