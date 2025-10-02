Llaman a México a sumarse al plan para fin de guerra

Después de que el mandatario estadounidense Donald Trump propuso un plan para poner fin a la guerra en Gaza, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, llamó a México a sumarse.

La embajada de Israel en nuestro país indicó que su país ha manifestado su respaldo a esta propuesta de paz, y señaló que tanto Italia como el Vaticano ofrecieron a los organizadores de la Flotilla Global Sumud descargar su ayuda humanitaria en Chipre y garantizar su traslado seguro a Gaza a través de la iglesia católica, pero fue rechazado: “Dejando en evidencia que su objetivo no es humanitario, sino provocar una confrontación peligrosa”.

Aseguró que detrás de la Flotilla “se encuentran altos activistas vinculados con la organización terrorista Hamás”.

“Investigaciones recientes han revelado su participación en la financiación y organización de la flotilla, principalmente a través de la PCPA (Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero), establecida en 2018 como brazo externo del grupo terrorista.

“Documentos hallados en Gaza confirman esta conexión y vinculan directamente a altos operativos de Hamás con la logística de las embarcaciones”, indicó.

La representación diplomática compartió documentos encontrados en instalaciones de Hamás en Gaza “que corroboran los vínculos directos entre los terroristas y los organizadores de la flotilla”.