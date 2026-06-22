Llaman a Morena a reconocer derrota en Coahuila

Al señalar que no existen elementos para anular la elección del pasado 7 de junio en Coahuila, la secretaría general del PRI, Carolina Viggiano Austria, advirtió que Morena debe reconocer que en la democracia “se gana y se pierde”.

La senadora hidalguense puntualizó que a nadie debe sorprender que el PRI se haya llevado “carro completo” porque así lo adelantaban las encuestas y además, la sociedad coahuilense está muy politizada y no se deja engañar por el uso faccioso de los programas sociales.

Expresó su confianza en que de llegar a instancias federales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deseche los recursos que interponga Morena, por falta de pruebas.

Viggiano afirmó que es muy importante que el máximo tribunal electoral demuestre su autonomía y apego al derecho.

La legisladora aseguró que los resultados de los comicios en Coahuila son una derrota de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, que había enfocado sus esfuerzos a invertir para arrebatarle al PRI la mayoría en el Congreso estatal.

“Lo que pasa es que es un doble fracaso para ella, porque antes de irse al partido sembró programas sociales en Coahuila con una finalidad electoral. En Coahuila, casi un millón de personas reciben programas del Bienestar y, casualmente, es en los últimos años que se ha incrementado de manera extraña. Entonces, a ella lo que le preocupa es que ya no le está resultando eso, porque si le hubiera resultado, habrían ganado. Realmente está tratando de justificar su derrota frente a sus seguidores.

“Ella no acepta que es una derrota suya porque ella fue la que sembró los programas, y, por supuesto, de Andy, que es el que organizó y estructuró todo el territorio”, puntualizó.

Viggiano Austria lamentó que Morena solo reconozca los resultados de las elecciones cuando gana, pero subrayó que una elección se gana con el trabajo de todos los días y la cercanía con la gente.