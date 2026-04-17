Llaman a no normalizar la muerte en México

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se pronunció ante la situación de inseguridad en el país y afirmó que un país que normaliza la muerte corrompe la esperanza.

Tras celebrar su CXX Asamblea Plenaria, el CEM aseguró que “callar ante la inseguridad es traicionar al evangelio”, por lo que hizo un llamado a la sociedad civil a organizarse para seguir trabajando por la paz y la reconciliación en el país.

La Iglesia católica indicó que la plenaria fue celebrada en una semana marcada por contextos de guerra, corazones endurecidos, pueblos y culturas amenazadas y la lenta erosión de las instituciones en nuestra patria, así como el “paulatino derrumbe” del orden mundial.

En su mensaje, retomó las palabras del papa León XIV, quien recientemente hizo un llamado a finalizar los conflictos bélicos, la idolatría del yo y la ostentación del poder.

Las palabras del Sumo Pontífice, dijo, interpelan a gobernantes y ciudadanos, a grupos armados y a todos los que tienen en sus manos decisiones que afectan la vida de las personas.