Llaman a participar en la Jornada de Reforestación

Este domingo 9 de agosto a partir de las siete horas se llevará a cabo la Jornada Nacional de Reforestación 2026, en la cual se plantarán 6.6 millones de 302 especies de árboles y plantas. Autoridades estiman la participación de más de 235 mil personas, por lo que invitan a la sociedad en general a cooperar en esta actividad.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) resaltó la importancia de inculcar una conciencia ambiental y asegurar la continuidad de un planeta saludable para las niñas y los niños. Por lo que habilitó el sitio: https://ee.sembrandodatos.com/x/hT1wpbWD para que una vez plantado el arbolito, pueda ser registrado y nombrado como deseen.

La jornada llegará a bosques, selvas, matorrales, manglares y a 37 Áreas Naturales Protegidas (ANP), en donde se sembrarán 1.7 millones de semillas a mano y 450 mil dispersadas con drones. Dicha actividad se realizará en los 32 estados de la República, en 621 municipios y mil 632 núcleos agrarios, para abarcar 32 mil 184 hectáreas.