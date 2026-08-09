Llaman a políticos ser consecuentes con legado de Zapata

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, llamó a la clase política a respetar y ser consecuente con el legado del general Emiliano Zapata Salazar y anteponer los intereses generales sobre el interés particular.

Zapata, dijo, fue un hombre que nunca claudicó. De sus ideales por luchar por la tierra para los campesinos nadie lo sacó.

“Creo que la política actual debe orientarse hacia lo mismo: luchar no por los intereses personales, no por los intereses perversos, individuales de la clase política, sino luchar por las causas sociales de nuestro pueblo”, pronunció en su discurso en ocasión del 147 aniversario por el natalicio del jefe revolucionario.

Junto a la casa donde nació el líder de la Revolución del Sur, la gobernadora sostuvo que todos los políticos que abrazan la lucha por la transformación tienen que orientar sus esfuerzos para ayudar al pueblo y no para ayudarse a sí mismos. “Por eso es el legado de Zapata”, afirmó.

La mandataria dijo que la lucha actual se traduce en el esfuerzo institucional para que el campo de Morelos renazca y de esa manera se honre al general Zapata, siendo de los estados con mayor producción agropecuaria y mejores condiciones sociales para los campesinos y productores. “Ese es nuestro legado, nuestro objetivo agrario y lo vamos a hacer entre todos”, aseguró.

En su turno, la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Margarita Galeana, afirmó que se trabaja con dedicación y firmeza para fortalecer el campo y preservar nuestra identidad para construir un Morelos más justo, próspero y con mayores oportunidades para las futuras generaciones.

El compromiso gubernamental, subrayó, encuentra inspiración permanente en los principios que defendió Emiliano Zapata, la tierra como fuente de vida, el trabajo colectivo, la organización comunitaria y la búsqueda constante de la justicia.