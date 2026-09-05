Llaman a prevenir el reclutamiento de menores

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) por el crimen organizado y ampliar las oportunidades educativas, deportivas, culturales y laborales para quienes viven en contextos de riesgo.

El organismo expresó su preocupación por la muerte de un adolescente de 15 años, presuntamente vinculado con una organización criminal en Michoacán, y señaló que el caso representa una manifestación del reclutamiento forzoso, la utilización y la explotación de menores de edad por grupos delictivos en distintas regiones del país.

La CNDH sostuvo que el fallecimiento de un adolescente en un contexto de violencia criminal no debe analizarse de manera exclusiva como un asunto de seguridad pública, pues también evidencia la vulneración sistemática de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Indicó que las organizaciones criminales utilizan a menores de edad para realizar labores de vigilancia, transportar mensajes o mercancías ilícitas y participar de forma directa en actividades armadas.

El organismo que dirige Rosario Piedra, pidió no reducir al adolescente fallecido al sobrenombre utilizado por diversos medios de comunicación para referirse a él, pues detrás de este existía una persona de 15 años cuya historia muestra las fallas estructurales que afectan a miles de niñas, niños y adolescentes en México.

“No podemos normalizar que las infancias sean utilizadas como instrumentos de la violencia ni aceptar que menores de edad sean incorporados a dinámicas criminales”, manifestó.

Señaló que el reclutamiento de menores de edad no ocurre de manera aislada ni responde solo a decisiones individuales, sino que está relacionado con condiciones de desigualdad y exclusión.

Entre los factores que favorecen la captación mencionó la pobreza, la migración, la falta de acceso a educación de calidad, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, la precariedad económica, la ausencia de espacios comunitarios seguros, el desplazamiento forzado y la limitada presencia institucional.

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtieron sobre la gravedad de la desaparición y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en México.