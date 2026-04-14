Llaman a proteger a la autonomía universitaria

Durante la bienvenida a rectoras y rectores a la CIV Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udualc), Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que la educación superior pública, autónoma, rigurosa y socialmente comprometida sigue siendo una de las mayores reservas éticas, intelectuales y democráticas de América Latina y el Caribe.

En ese sentido, enfatizó que “la autonomía universitaria es una función trascendental y al ser el atributo que faculta a nuestras entidades a ejercer con autodeterminación la enseñanza, la investigación y la difusión cultural, les brinda la posibilidad de llevar a cabo un análisis sustentado y aportar al diálogo público sin someterse a doctrinas, intereses momentáneos ni influencias externas”.

En compañía Jorge Calzoni, presidente de la Udualc y rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Roberto Escalante Semerena, secretario general del organismo, Lomelí Vanegas destacó que resguardar la autonomía en el entorno contemporáneo conlleva preservar el hecho de atender los retos de las comunidades, forjar ciudadanía analítica y generar nuevos saberes para enfrentar las crisis que afectan de manera directa al bienestar colectivo.

Adicionalmente, expuso que la cooperación universitaria latinoamericana y caribeña es fundamental para fortalecer una comunidad académica capaz de defender la libertad intelectual, ampliar las oportunidades educativas y diseñar respuestas conjuntas ante problemas de carácter regional.