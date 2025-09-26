Llaman a reforma profunda de ONU en estructura

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), llamó a una reforma profunda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su estructura, mandatos y funcionamiento, ante tiempos de cambio sistémico que afectan la paz y la estabilidad en diferentes regiones.

Al participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, como parte de los trabajos del periodo 80 de sesiones de la ONU, el canciller dijo que la revitalización de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad “son impostergables”.

Insistió en que se necesita una reforma multilateral y más amplia, que asegure que las estructuras de gobernanza global sean más relevantes, por lo que tienen que ser más inclusivas y efectivas para poder enfrentar los retos globales.

Recalcó que frente a los tiempos de cambios sistémicos actuales, que afectan la paz y la estabilidad en diferentes regiones, el medio ambiente y la justicia social requieren de acciones más efectivas y concertadas, para ser más efectivas.

Durante el evento, el canciller presentó las oportunidades que ofrece el Plan México y el desarrollo de la Agencia de Transformación Digital, así como la importancia de mantener vigente y con nuevos esquemas la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Resaltó que México representa uno de los mercados más dinámicos, cuenta con un marco jurídico confiable y va a seguir diversificando sus opciones de intercambio comercial con diversas regiones.

“Modelo exitoso” Jóvenes Construyendo el Futuro

“El titular de la SRE compartió el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como un modelo exitoso que permite que los jóvenes se incorporen al trabajo productivo en etapas tempranas de la vida, lo que ha permitido beneficiar, de 2019 a la fecha, a más de tres millones de jóvenes”, destacó la Cancillería.