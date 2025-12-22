Llaman a respetar dignidad humana y defender la vida

La Iglesia católica hizo un llamado a respetar la dignidad humana, “porque eso no se negocia y pertenece a toda persona más allá de cualquier circunstancia, estado o situación”.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que la vida humana debe ser respetada y protegida absolutamente en todo momento y llamó a “no descartar al no nacido, ni al enfermo, ni al anciano.

“La defensa de la dignidad de cada persona no depende de que piense como yo, vote como yo o viva en la misma zona que yo”, dijo.

“Si Dios nace para todos, entonces toda vida merece respeto, toda persona merece un trato humano, y toda diferencia debe ser ocasión de diálogo y búsqueda del bien común, no de odio ni descalificación”, agregó.

Además, señaló que cuando la violencia normaliza la muerte, cuando la polarización rompe la convivencia, cuando la pobreza y la soledad se vuelven algo cotidiano, “el pesebre nos devuelve una pregunta incómoda: ¿a quién le estamos negando el lugar?”.

Ante ello, pidió reconocer la dignidad de cada persona, defender toda vida y hacerle lugar al otro.

“De otra manera, le quitamos al pesebre la oportunidad de convertirse en un modo de vida y le damos valor como un simple elemento decorativo”, concluyó.