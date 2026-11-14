Llaman a trabajadoras a defender sus derechos

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, llamó a las trabajadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a defender los derechos conquistados y reforzar las acciones contra la violencia y la discriminación laboral, durante una reunión con integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam).

Ante las subcomisionadas de Acción para la Mujer del Sindicato, la funcionaria advirtió que los avances en materia de igualdad de género son resultado de décadas de lucha y que es necesario mantener la organización de las trabajadoras con la intención de evitar retrocesos.

Convocó a las sindicalistas a organizar actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado el 25 de noviembre, así como durante los “16 Días de Activismo” que concluirán el próximo 10 de diciembre.

Alista Cartilla de los Hombres por la Transformación

Asimismo, anunció que el siguiente 25 de noviembre se presentará la Cartilla de los Hombres por la Transformación, documento que establecerá compromisos de los varones con la igualdad, la paridad y el respeto a los derechos de las mujeres.

Castillo Juárez puso a disposición de las trabajadoras los cursos en línea acerca de derechos humanos y género, la red de Centros Libre (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) y la Línea de las Mujeres 079, opción uno. También las invitó a incorporarse a la Red Nacional de Tejedoras de la Patria.