Llaman a trabajadores del PJ a no dejarse manipular

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no le hace” que trabajadores sindicalizados del Poder Judicial quemen piñatas de “amlito”, contra el recorte de 15 mil millones de pesos, pues esos recursos significarán dos millones de becas para estudiantes pobres de educación básica.

“No le hace y no importa que quemen una piñata de amlito; no importa porque es como cuando insultan, ¿saben los 15 mil millones de privilegios que se entregarían para becas, saben a cuántos niños pobres les llegarán? A más de dos millones de niños pobres de primaria”.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo señaló que no importa que insulten y que hagan lo que consideren, porque son libres, pero llamó a que no se dejen manipular, pues no se les va a afectar en nada absolutamente.

“Aprovecho para decirle a los trabajados del Poder Judicial que no es con ellos, ellos no van a salir perjudicados en nada; al contrario, ellos van a resultar beneficiados”.

El mandatario explicó que el objetivo es bajarle al sueldo y las canonjías a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo. Pidió que se les pregunte a los trabajadores del Poder Ejecutivo si les afectó el recorte de prestaciones que solo fue a los de arriba.

“Que no los usen y que no los manipulen, ellos mismos se dan cuenta de la vida que se dan los ministros, los magistrados, los de arriba, sus choferes, ayudante, pago de trabajadores domésticos, para el mantenimiento de sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, todos esos lujos.

“Los sueldos que en general son 600, 700 mil pesos mensuales para lo que ganan los trabajadores de base del Poder Judicial que van a estar defendiendo eso”.

“Si no trabajan”, dice ante amago de paro

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió “si no trabajan”.

En Palacio Nacional y ante la advertencia de trabajadores del Poder Judicial que harán huelga de brazos cruzados, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que “si siempre están” (de brazos cruzados).

“Si dicen, por ejemplo, ‘vamos a hacer un paro’, pero si se van de vacaciones no sé cuánto tiempo, si no trabajan. Se tardan, bueno, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia”.