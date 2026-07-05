Llaman a ver el juego en festivales de alcaldías

La bancada de Morena en la Ciudad de México refrendó el llamado de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a ver el partido de octavos de final México contra Inglaterra, cerca de casa y en un ambiente de paz, para evitar escenarios fatales como el del martes pasado durante las celebraciones en el Ángel de la Independencia.

La diputada Xóchitl Bravo hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México para que las celebraciones sean en armonía y cerca de casa, para evitar saturar Paseo de la Reforma, lugar en donde se concentran las celebraciones por el Mundial 2026.

“Lo que hoy pasa en la Ciudad de México es algo extraordinario. Hoy se vive la felicidad en las calles; hoy la gente sale y toma los espacios públicos. Pero, como ya vimos, el aumento del número de personas, partido tras partido, obliga a ir modificando la operatividad y las recomendaciones en torno a los festejos”, puntualizó.

La morenista también pidió a las personas que asistan al FIFA Fan Fest en el Zócalo y a los festivales futboleros que se realizan en las alcaldías, a permanecer en esos lugares y no trasladarse al Ángel de la Independencia, que estará resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Recomendó a la población seguir las indicaciones de Protección Civil (PC) de la Ciudad de México: acudir con anticipación a las sedes, identificar rutas de salida y puntos de encuentro en caso de contingencia, evitar aglomerarse en los accesos, y atender en todo momento las instrucciones del personal en sitio.