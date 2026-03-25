Llega a 68 muertos la tragedia de avión militar

A 68 se elevó la cifra de víctimas del avión tipo Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se desplomó tras despegar del aeropuerto Caucayá del municipio de Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo (sur).

La versión de las dos nuevas víctimas la confirmó Emilio Bustos, alcalde de Puerto Leguízamo, quien sostuvo que “nos reportaron los últimos dos, subieron de 66 a 68 los fallecidos”.

Recuento

Bustos recordó que las nuevas víctimas del siniestro hacen parte de los cuatro desaparecidos, reportados junto a los iniciales 66 fallecidos y a los 57 heridos, de acuerdo con el balance presentado.

El oficial visitó en las últimas horas a los heridos en el Batallón de Sanidad Militar y en el Hospital Militar Central, a quienes escuchó sobre “los difíciles momentos que vivieron durante esta tragedia”.