Llega a Cuba buque con petróleo de México

El buque petrolero Ocean Mariner arribó a la bahía de La Habana con unos 86 mil barriles de combustible procedentes de México para ayudar a aliviar los prolongados apagones en la isla, según confirmó el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

La nave, con bandera de Liberia, llegó a la capital insular en la mañana del viernes, tras salir el mes pasado del complejo Pajaritos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), al sur del país norteamericano.

Los barriles comenzaron a ser descargados desde la mañana de este sábado en la refinería Ñico López, del municipio habanero de Regla, según pudo confirmar EFE.

El Ocean Mariner es uno de dos embarcaciones -junto con el Eugenia Gas- que salieron en las últimas semanas desde territorio mexicano como parte de los envíos de combustible que ha realizado México a Cuba en años recientes.

Ambos buques han arribado en un momento crítico para la isla, que sufre cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio y ante la duda de que Venezuela, tras la captura por parte de EU del presidente, Nicolás Maduro, pueda mantenerse como su principal proveedor de petróleo.