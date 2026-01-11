﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalMundo

Llega a Cuba buque con petróleo de México

Enero 11 del 2026
El Ocean Mariner es uno de dos embarcaciones que salieron en las últimas semanas. Cortesía
El Ocean Mariner es uno de dos embarcaciones que salieron en las últimas semanas. Cortesía

El buque petrolero Ocean Mariner arribó a la bahía de La Habana con unos 86 mil barriles de combustible procedentes de México para ayudar a aliviar los prolongados apagones en la isla, según confirmó el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

La nave, con bandera de Liberia, llegó a la capital insular en la mañana del viernes, tras salir el mes pasado del complejo Pajaritos de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), al sur del país norteamericano.

Los barriles comenzaron a ser descargados desde la mañana de este sábado en la refinería Ñico López, del municipio habanero de Regla, según pudo confirmar EFE.

El Ocean Mariner es uno de dos embarcaciones -junto con el Eugenia Gas- que salieron en las últimas semanas desde territorio mexicano como parte de los envíos de combustible que ha realizado México a Cuba en años recientes.

Ambos buques han arribado en un momento crítico para la isla, que sufre cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio y ante la duda de que Venezuela, tras la captura por parte de EU del presidente, Nicolás Maduro, pueda mantenerse como su principal proveedor de petróleo.

﻿