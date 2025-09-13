Llega el cuerpo de Charlie Kirk a Arizona

El féretro del influencer conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles en un evento universitario en el oeste de EE. UU. llegó a Phoenix, ciudad en la que residía, en el estado de Arizona, entre fuertes medidas de seguridad y homenajes para honrar su memoria.

Tras su aterrizaje anoche en el Aeropuerto Internacional de Phoenix-Sky Harbor, el cuerpo de Kirk fue sacado del Air Force Two, el avión del vicepresidente de EUA, JD Vance, por personal militar uniformado.

Vance ayudó a cargar el ataúd de Kirk de la aeronave para trasladarlo a la capilla funeraria Hansen Mortuary Chapel, ubicada en el norte de la ciudad donde forjó cercanía con la comunidad conservadora y políticos del lugar.

El vehículo que cargaba su féretro fue escoltado por varios vehículos y motocicletas de las fuerzas de seguridad estadounidenses.

Mientras su cuerpo llegaba, en la sede de la organización de Kirk, Turning Point USA, ubicada en el sur de Phoneix, se congregaban cientos de personas para rendir homenaje al activista conservador, dejando flores, velas y banderas estadounidenses frente a las puertas de las instalaciones.

En la iglesia Dream City, donde el activista asistía a sus rezos y organizaba cada tanto mítines políticos, dedicó una misa en honor a Kirk, al que calificaron en un escrito de “un apasionado y una voz líder en defensa de la fe, la libertad y la verdad bíblica: una fuerza guía para una generación que buscaba claridad en un mundo complejo”.