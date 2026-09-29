Llega Ruffo a su domicilio en BC tras viaje de 40 hrs

Después de un viaje de 40 horas continuas en carretera tras abandonar El Altiplano, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, llegó la mañana de ayer lunes a su domicilio en Ensenada, donde enfrentará el proceso judicial en su contra por una presunta participación en una red de contrabando de combustibles.

El dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, informó a través de redes sociales que el exmandatario fue recibido por su hija, Verónica Ruffo, así como familiares, amistades, vecinos y medios de comunicación.

El exgobernador fue recibido por un grupo de familiares y amigos, con banderas del PAN y gritos de “¡Ruffo, bienvenido!” y “¡No estás solo!”.

Llegó en una camioneta de la Guardia Nacional, en una ruta por carretera desde el penal del Altiplano, en el Estado de México, hasta Ensenada.

Al bajar de la unidad, el exgobernador alzó una mano para saludar a la gente que lo recibió y que gritaba “¡Ruffo libre!”.

Minutos después se acercó a la gente y lo primero que les dijo fue que “me tienen que hacer un corrido, el corrido del hombre del cabello blanco”.