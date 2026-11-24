Visitantes y turistas pueden acudir a las montañas de la zona oriente michoacano a admirar como los pinos y los oyameles se han teñido de naranja y negro por el arribo de un frágil insecto que vuela más de cuatro mil kilómetros, desde los bosques de Canadá y Estados Unidos, para las tierras mexicanas a hibernar.

En el santuario de El Rosario, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla abrió las puertas a uno de los espectáculos naturales más asombrosos del planeta; paseantes y turistas podrán visitar la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca.

Se trata de un pulmón verde de 56 mil 259 hectáreas reconocido como Patrimonio Mundial Natural por la Unesco y compartido con el Estado de México.

Para quienes planean una escapada de naturaleza para esta temporada, los principales accesos que ya operan de manera formal con permisos vigentes son: en Michoacán: El Rosario, Sierra Chincua, Senguio, ejido Cerro Prieto, Los Remedios y El Asoleadero; mientras que en el Estado de México se encuentra La Mesa.