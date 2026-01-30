Llegan mil 600 militares a Sinaloa para reforzar seguridad del estado

La Defensa informó que este jueves, mil 600 efectivos, entre estos 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, iniciaron su despliegue vía aérea de diferentes puntos de la República en cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana hacia los municipios de Culiacán y Mazatlán, Sinaloa.

Esto, con el fin de reforzar el despliegue operativo que mantiene la III Región Militar y 9/a. Zona Militar en esa entidad federativa para contribuir en las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas.

La dependencia detalló que la misión del personal es actuar realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre del uso de la fuerza y respetando los derechos humanos.