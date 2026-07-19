Llegarán las primeras 12 locomotoras del Tren Maya

Desde Puerto Morelos, Quintana Roo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, sistema ferroviario que se estima será inaugurado en 2027.

“Les tenemos una gran noticia: ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, que ya tiene un avance muy importante. De hecho, ya se están transportando con estas locomotoras parte del material para la construcción del Tren Maya de carga”, resaltó en un video publicado en sus redes sociales.

La jefa del Ejecutivo federal realizó un recorrido de supervisión por la estación “Puerto Morelos” del Tren Maya de carga en compañía del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; el director general del Tren Maya, general Manuel Jaime Ramírez Camacho; y el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi), Andrés Lajous Loaeza.

Así como las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa y de Campeche, Layda Sansores San Román; los gobernadores de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; de Tabasco, Javier May Rodríguez; y de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, mandatarias y mandatarios de las cinco entidades que recorre el Tren Maya de pasajeros y por donde pasará el sistema ferroviario de carga.

Los gobiernos deben ser facilitadores para la felicidad del pueblo

Más tarde, la mandataria, encabezó la entrega de 240 viviendas del fraccionamiento del Infonavit Arcos Paraíso en Cancún, Quintana Roo y de 457 constancias de finiquito a créditos impagables, como parte del programa de Vivienda para el Bienestar para garantizar la felicidad del pueblo de México.

“¿Qué quiere uno? Un empleo donde pueda uno ganar bien; una vivienda; que los hijos vayan a la escuela, que estén a gusto; un acceso a la salud donde si uno se enferma puede ir de manera gratuita a poderse atender y tener alegría y felicidad, eso es lo que uno quiere para su familia y para sus hijos. Y eso es en lo que nosotros creemos y pensamos que deben ser los gobiernos: los gobiernos deben ser facilitadores para la felicidad del pueblo, así de sencillo”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que la meta de su gobierno es la construcción de 1.8 millones de viviendas en todo el país y suman cinco millones de familias beneficiadas con la reestructuración de créditos impagables. Señaló que después de 36 años de gobiernos neoliberales, en donde no aumentó el salario mínimo y se crearon créditos impagables, la Cuarta Transformación garantizó, a su llegada, el acceso al derecho a la vivienda, primero, con el fin de desalojos de vivienda y ahora con la reestructuración de créditos impagables y la construcción de nuevas casas en todo el país para personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos.