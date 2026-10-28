Llevan a SCJN reforma por revocación de mandato

El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de una reforma constitucional en Veracruz en materia de revocación de mandato, la cual -denunciaron- pone candados y blinda el mecanismo para ejercer dicho derecho.

Las dirigencias nacional y estatal de dicho instituto político presentaron el recurso que busca invalidar las modificaciones al inciso B de la fracción VI del artículo 15 de la Constitución local, al considerar que establecen restricciones que limitan el ejercicio de los derechos democráticos de la ciudadanía veracruzana.

Principales violaciones

El coordinador estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz, explicó que en el ámbito jurídico, la demanda presentada ante la SCJN desarrolla siete conceptos de invalidez con los que el partido busca demostrar la inconstitucionalidad del decreto.

Entre las principales violaciones señaladas se encuentra la falta de consulta previa a las comunidades indígenas y afromexicanas, al considerar que la reforma afecta sus condiciones de participación.

Además, una posible transgresión al principio de progresividad de los derechos, debido a que el plazo para recabar firmas de apoyo se redujo de dos a un mes; y los requisitos de distribución territorial de los apoyos ciudadanos, que, según sus estimaciones, obligarían a reunir aproximadamente 600 mil firmas -equivalentes al 10 por ciento de la lista nominal estatal-, distribuidas en al menos 107 municipios.