El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó una demanda de juicio de protección de derechos político-electorales de la ciudadanía, ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para que se publique la convocatoria con la intención elegir a la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

El órgano legislativo tendrá que enviarla, junto con un informe del proceso, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre el lunes y martes de la próxima semana.

El diputado y coordinador panista, Elías Lixa, explicó que esto es resultado de la dilación de la mayoría de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados para aprobar la convocatoria.

Indicó que han pasado 26 días desde que Guadalupe Taddei Zavala renunció a dicho cargo por acusaciones de actos de corrupción en la licitación de contratos millonarios, y el proceso con el objetivo de sustituirla no avanza.