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Llevan los Diálogos por la Justicia Abierta a Durango

Octubre 12 del 2026

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó en Durango la tercera jornada de la segunda etapa de los Diálogos por la Justicia Abierta.

Lo anterior a iniciativa del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, que busca fortalecer la relación entre el Poder Judicial federal y local, autoridades y comunidad jurídica.

En un comunicado, la SCJN señaló que en la Casa de los Saberes se analizaron problemáticas y plantearon oportunidades de mejora en distintas materias.

Fortalecer coordinación

Al inaugurar los trabajos en representación de Aguilar Ortiz, Karina López Regalado, directora general de Atención y Participación Social de la SCJN, destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las instituciones judiciales y acercar sus funciones a las necesidades de la población.

López Regalado manifestó que los problemas que enfrentan las personas no distinguen entre jurisdicciones locales y federales, por lo que es necesario generar espacios de encuentro que permitan compartir experiencias y construir soluciones conjuntas.

Durante la jornada se desarrollaron mesas de trabajo con temas como: sentencias en divorcios incausados, interpretación normativa para su emisión (pensión compensatoria y perspectiva de género), procedimiento de conciliación prejudicial en materia laboral.

Requisitos y formalidades para su acceso, derecho a la salud y su acceso a través de la jurisdicción (perspectiva de género y prueba de ADN).

Así como delitos fiscales que carecen de resultado material, derechos de las personas frente al proceso penal, entre otros.

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