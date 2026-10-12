Llevan los Diálogos por la Justicia Abierta a Durango

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó en Durango la tercera jornada de la segunda etapa de los Diálogos por la Justicia Abierta.

Lo anterior a iniciativa del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, que busca fortalecer la relación entre el Poder Judicial federal y local, autoridades y comunidad jurídica.

En un comunicado, la SCJN señaló que en la Casa de los Saberes se analizaron problemáticas y plantearon oportunidades de mejora en distintas materias.

Fortalecer coordinación

Al inaugurar los trabajos en representación de Aguilar Ortiz, Karina López Regalado, directora general de Atención y Participación Social de la SCJN, destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las instituciones judiciales y acercar sus funciones a las necesidades de la población.

López Regalado manifestó que los problemas que enfrentan las personas no distinguen entre jurisdicciones locales y federales, por lo que es necesario generar espacios de encuentro que permitan compartir experiencias y construir soluciones conjuntas.

Durante la jornada se desarrollaron mesas de trabajo con temas como: sentencias en divorcios incausados, interpretación normativa para su emisión (pensión compensatoria y perspectiva de género), procedimiento de conciliación prejudicial en materia laboral.

Requisitos y formalidades para su acceso, derecho a la salud y su acceso a través de la jurisdicción (perspectiva de género y prueba de ADN).

Así como delitos fiscales que carecen de resultado material, derechos de las personas frente al proceso penal, entre otros.