Llevará CSP la visión del Plan México a APEC

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en su participación, del 17 al 19 de noviembre, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) —que se realizará en Shenzhen, China— presentará el Plan México, sostendrá reuniones bilaterales con su homólogo de la República Popular China, Xi Jinping, así como con Canadá, Australia y Vietnam, además de que puntualizará sobre la importancia de la cooperación para el desarrollo.

“Vamos a participar en tres actividades, entre otras, pero son las principales: la primera es la conferencia que vamos a dar en esta reunión de líderes empresariales. Ahí vamos a hablar del Plan México, de lo que hemos hecho, de lo que significa el modelo de desarrollo económico de nuestro país y lo que significan también las características para la inversión en México. Pero esencialmente es Plan México y su significado, y cómo pueden participar con inversiones en nuestro país”, expuso en “Las mañaneras del pueblo”.

Será oradora principal en foro empresarial de APEC

La jefa del Ejecutivo Federal será la oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios, que integra a más de mil empresarios de los 21 países representados en la APEC; y participará en la plenaria de líderes donde se plantea discutir la construcción de una comunidad del Asia-Pacífico para prosperar juntos.

Detalló que en la reunión bilateral que sostendrá con el presidente de China, el Gobierno de México está interesado en colaborar en diferentes temas: el primero, hospitales inteligentes de China para incorporar este modelo en el país; el segundo, sobre el medio ambiente, economía circular y transformación de la basura, por ello le acompañará la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); y el tercer tema, el desarrollo científico y tecnológico —por ello estará la secretaria de Ciencia—, así como fuentes renovables de energía.

Además, descartó que su reunión bilateral con China afecte o represente un problema en relación al Tratado de Libre Comercio (T-MEC) que México mantiene con Estados Unidos.

Anuncia inversión en México de 250 mdd

Por otra parte, anunció, como parte del Plan México, una inversión de 250 millones de dólares (mdd) entre 2027-2030 para la construcción, en Hidalgo, de una nueva planta de la empresa brasileña WEG, que contempla la creación de dos mil empleos directos locales y cuatro mil indirectos.

“La inversión que estamos haciendo en transmisión y distribución es histórica, es entre dos y tres veces la inversión que se ha hecho en sexenios anteriores en líneas de transmisión y distribución para el país, subestaciones de transmisión, transformadores. Todo lo que significa la red de transformación y distribución eléctrica (...) Pero esta nueva inversión nos ayuda también al crecimiento, porque no importamos los equipos, sino que se producen en México”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Presenta nueva App del Banco del Bienestar

Así también, la mandataria presentó la nueva aplicación móvil del Banco del Bienestar, la cual se alinea con la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y que por primera vez permitirá realizar transferencias electrónicas utilizando únicamente el número de tarjeta, cuenta Clabe o celular, con un alcance proyectado de hasta 43 millones de usuarios, particularmente los beneficiarios de los Programas para el Bienestar.

Sheinbaum sobre presidenta del INE

En otro tema, Claudia Sheinbaum rechazó opinar sobre la nueva designación de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia y escándalo protagonizado por la exconsejera Guadalupe Taddei. Señaló que corresponde a la Cámara de Diputados buscar un nuevo perfil y reiteró que lo “importante” es que el duopolio acusado por actos de corrupción ya no participe en nuevos procesos electorales.

“No me toca opinar de eso, no, todos dicen que es autónomo, que no tendría que opinar la presidenta, que decida la Cámara de Diputados”, expresó.

Sostiene videollamada con presidente de España

Más tarde, Claudia Sheinbaum informó que este jueves 12 de noviembre sostuvo una videollamada con el presidente de España, Pedro Sánchez, en la que reafirmaron la relación que existe entre ambos países y donde coincidieron en que la relación México-España “vive una etapa renovada de diálogo y colaboración”.

Por medio de redes sociales, la mandataria federal detalló que acordaron colaborar de manera cercana para celebrar 50 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que se realizará el próximo año.

“Somos socios en materia económica, política y diplomática; compartimos la voz progresista y defensora de la democracia y la prosperidad social”, expresó la titular del Ejecutivo en su cuenta de X.