Lluvias intensas se pronostican en Veracruz

Las autoridades de Protección Civil (PC) de Veracruz emitieron una alerta ante el pronóstico de intensas lluvias y vientos del norte de hasta cien kilómetros por hora en zonas costeras.

La Secretaría de PC informó que mantiene activa la Alerta Gris del Sistema de Alerta Temprana de Veracruz, en su fase de acción.

Y es que advirtió que los pronósticos de intensas precipitaciones pluviales y vientos podrían provocar inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, derrumbes y afectaciones por viento durante este fin de semana.

Las lluvias más intensas se esperan hoy sábado, se concentrarán principalmente en el sur, desde Los Tuxtlas hasta las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, donde podrían registrarse acumulados de 150 milímetros o superiores en 24 horas.

El evento de norte comenzará con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en la región del puerto de Veracruz.

Además, se prevé un descenso notable de la temperatura en todo el estado, con noches y madrugadas frescas a frías.