Lluvias provocadas por Simón dejan un muerto en Guerrero

El huracán “Simón”, categoría dos, provocó la muerte de un adulto mayor en Chilpancingo, inundación en decenas de calles en Acapulco y en más de 150 comercios, el hundimiento de 60 vehículos, más de 120 estudiantes y profesores varados por los efectos de las lluvias, el corte de energía eléctrica en 12 municipios y más de 60 toneladas de basura en la bahía del puerto.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil (PC), la tormenta tropical “Simón”, que ya evolucionó a huracán categoría dos, provocó daños principalmente en siete municipios del estado de Guerrero: Chilpancingo, Eduardo Neri, Ayutla, Leonardo Bravo, Atoyac, Malinaltepec y San Luis Acatlán; sin embargo, donde impactó con mayor fuerza fue en Acapulco.

En el puerto, según el reporte de las autoridades, las principales avenidas, como la costera Miguel Alemán, Cuauhtémoc, el bulevar Vicente Guerrero, el bulevar de Las Naciones, el crucero de Puerto Marqués, se inundaron, donde el agua subió unos 50 centímetros.

Este efecto también se registró en el barrio de La Fábrica, que está ubicado a un costado del Mercado Central. Los desbordamientos dañaron 150 comercios, 20 viviendas, 60 vehículos.

El ayuntamiento de Acapulco adjudicó las inundaciones al taponeó de coladeras debido a la basura que hay en las calles. De hecho, la Promotora y Administradora de Playas informó que recogió 60 toneladas de basura en la franja costera.

Cayeron 11 postes

En el puerto, las lluvias de “Simón” provocaron la caída de más de 11 postes de energía eléctrica, así como 12 árboles.

El jueves, las inundaciones dejaron atrapados a cientos de estudiantes y profesores. En sesión, el Consejo Municipal de PC informó que solo en dos escuelas rescataron a unas 118 personas, en el plantel Noyola Rocha rescataron a 52 alumnos y 16 profesores, en Llano Largo; mientras que en la escuela Mano Amiga, en el poblado de La Venta, fueron evacuados 40 aprendices y 10 maestros.

La corriente arrastró a estudiantes

En videos que circularon en redes sociales, se ve cómo la corriente arrastró a estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicada en la colonia Progreso.

En otro video se ve cómo la corriente lleva a un vehículo donde viajaba una madre y su bebé que recogió en una escuela, en la avenida Cuauhtémoc. Las arrastró unos metros, mientras que el nivel del agua iba tapando el vehículo. La mujer y su hija fueron rescatadas por trabajadores de empresa Coca-Cola, quienes atravesaron el camión repartidor y desviaron la corriente.

La directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, informó que las lluvias dejaron sin energía eléctrica a 65 mil 78 usuarios en el estado.

Fallece un adulto mayor

En Chilpancingo, en la colonia Amelitos 1, este viernes una barda colapsó y cayó encima de un adulto mayor que fue identificado como Albino, de 74 años de edad.

De acuerdo al reporte, el muro cedió por el reblandecimiento de tierra provocado por las lluvias.

Huracán “Simón” cambia de trayectoria

La coordinadora nacional de PC, mencionó que Simón en este momento se localiza a 355 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 525 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

“Los modelos que nos han presentado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican un cambio en la trayectoria de este huracán ‘Simón’, todavía categoría uno hacia el norte; es decir, aproximándose paulatinamente a las costas de Jalisco y de Colima durante el fin de semana”, explicó.