Lo juzgan 3 veces por mismo delito

Juan Carlos Mendoza, abogado del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, señaló que debe llamar la atención que una persona está siendo, tres veces, juzgada por los mismos hechos, “es increíble que haya sido llevado al Altiplano, no lo podemos entender [...] fue ingresado en el Altiplano, el lugar más icónico de la violencia, de la delincuencia, donde han estado los delincuentes más simbólicos de la época moderna”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el abogado del chihuahuense dijo que pudieron advertir en la lectura de la carpeta de investigación, que tiene un eje muy especial, “que nunca se ha visto en la historia de México [...] los mismos hechos por los cuales está detenido, son los mismos hechos por los cuales está enfrentando un proceso penal.

[...] está enfrentado su proceso, aquí en semilibertad, como debe de ser, ejerciendo sus derechos, y aparte esos hechos ya habían sido parte de un procedimiento administrativo que en forma de juicio se llevó en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua”, declaró.