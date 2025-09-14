Al encabezar La Transformación Avanza desde San Luis Potosí, como parte de su gira de rendición de cuentas, Sheinbaum Pardo declaró que lo más importante es defender el proyecto de nación y que no regrese “el pasado de corrupción”.

Y a dos días antes de dar su primer Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que pese a las “altas y bajas” con el gobierno estadounidense de Donald Trump, siempre se busca una buena relación.

“Este año, con sus altas y bajas, siempre buscamos una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. Todos los países tuvieron problemas por los aranceles que puso el gobierno de los Estados Unidos, pero nosotros siempre pensamos que es mejor siempre dialogar, pero con un principio inviolable, que hay que decirlo siempre, y más ahora que es el mes de la patria: México es un país libre, independiente y soberano, y nunca debe negociarse por ningún motivo la soberanía de nuestro país y del pueblo de México”, declaró la mandataria federal.

Héroes de Chapultepec, la Gesta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia conmemorativa del 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, realizada en el Altar a la Patria, en el Bosque de Chapultepec.

Sheinbaum realizó el protocolo oficial con el arribo a la Puerta de los Leones, y posteriormente realizó el pase de lista de los Niños Héroes que dieron su vida por la patria.

La ceremonia incluyó la participación de las presidencias de ambas cámaras del Congreso de la Unión: Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado. También asistió Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante la ceremonia del 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, destacó que la participación de los cadetes en la batalla para defender la soberanía del país “sin importar el estruendo de la artillería, el silbido mortal de las balas enemigas y el destello de los sables y las bayonetas” se considera la “fuente de inspiración” del nacionalismo en México.

El general secretario resaltó que tanto el Heroico Colegio Militar como la Heroica Escuela Naval Militar han sido históricamente símbolos de patriotismo y lealtad.

Asimismo, recordó que estas instituciones castrenses siguen siendo pilares en la formación de oficiales que dirigen al Ejército, la Armada y la Guardia Nacional.

En su discurso, Trevilla evocó palabras del expresidente Francisco I. Madero, quien en 1911 resaltó la importancia del Colegio Militar para el fortalecimiento del Ejército.

El titular de la Sedena aseguró que los principios de unidad y trabajo conjunto mantienen sólidas a las Fuerzas Armadas del país, a pesar de los riesgos y amenazas.

En ese marco, también reconoció la labor de la Marina, soldados, pilotos y guardias.