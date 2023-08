“Nosotros queremos reducir desigualdades, queremos que todos los mexicanos y mexicanas vivan bien, dignamente’’, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo desde Saltillo, en el estado de Coahuila, donde resaltó la importancia de dar continuidad a la Cuarta Transformación en unidad, como el único camino para garantizar los derechos del pueblo de México. “Lo más importante es la unidad con el pueblo de México, por eso siempre decimos en Morena: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México; mientras hagamos eso vamos a ser invencibles”, manifestó.

Agregó que la unidad también se tiene que reflejar al interior del movimiento, pues una vez que se defina la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, todos deben caminar unidos para ser invencibles.

“Tenemos que tener unidad, en nuestro movimiento lo más importante es el proyecto; ya va a decidir una encuesta quién va a ser la coordinadora nacional de la Defensa de la Transformación, pero tenemos que estar unidos, que no haya nada por encima de la transformación. Eso es algo importante de decirlo aquí y de conservarlo hacia adelante, porque si estamos unidos somos invencibles”, explicó.

Durante la asamblea informativa que se realizó en Saltillo, Coahuila, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de dar continuidad al proyecto de nación que inició con Andrés Manuel López Obrador, ya que es el único camino que garantiza los grandes derechos como la educación, la vivienda y la salud.

“No es suficiente con la inversión, tenemos que garantizar el bienestar, buenos salarios, que haya educación, que haya salud, que haya vivienda, y eso solo con el proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.