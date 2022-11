Lo más valioso en mi vida, es la honestidad: AMLO

Este martes, en la tradicional conferencia de prensa de “la mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó tener pactos tanto con el crimen organizado como con grupos de poder en el país o impulsar políticas que favorezcan a esos sectores.

Frente a diferentes medios de comunicación, externó: “Si hubiese una prueba de un acuerdo, si presentan una prueba, renuncio a la Presidencia, porque lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad”.

Sin acuerdos

En este sentido, López Obrador agregó: “Yo no he entregado ninguna concesión a banqueros ni he entregado concesión a mineros. He defendido el petróleo, he defendido la industria eléctrica. Nada, es puro cuento, es la forma de justificarse y hasta habían tardado mucho porque uno ya sabe quién es quién”.

Además aseguró que en el país hay intelectuales “acomodaticios, simuladores, blandengues, que juegan un papel de apoyo a la oligarquía. Son cómplices”.

En ese marco, el Ejecutivo federal llamó a quienes afirman que él tiene presuntos vínculos con el crimen organizado a presentar una sola prueba y ofreció su dimisión si es que así ocurre.

Continuó diciendo que sus opositores “están ofuscados” y utilizan cualquier pretexto para atacarlo, como sus visitas a Badiraguato, Sinaloa, donde en alguna ocasión, en marzo de 2020, saludó a Consuelo Loera, madre de quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo Guzmán”, quien actualmente está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Aseguró que, de cruzarse de nuevo con ella, la volvería a saludar.

Finalizó recordando que sin el fraude electoral de 2006, cuando llegó Felipe Calderón a la Presidencia, México “estaría muchísimo mejor” y se hubieran evitado muchas tragedias, pues el panista desató la guerra contra el narcotráfico solo para legitimarse.