Lo que buscamos es igualdad para las mujeres: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, como la primera mujer presidenta, lo que se busca es ayudar, proteger, promover, empoderar y generar autonomía para todas las mujeres mexicanas, así como construir un México con mayor igualdad; por ello, a través de la Secretaría de las Mujeres, se implementan estrategias como la creación de Centros Libre, que a la fecha han brindado más de 1.4 millones de servicios a 656 mil 344 mujeres, en tanto que el delito de feminicidio registra una disminución histórica del 36 por ciento en el promedio diario.

“Como primera mujer presidenta siempre planteé que no llegué sola, y que el llegar a la Presidencia como mujer no es, como pudiese haberse concebido, un esfuerzo personal. Claro que hemos luchado toda la vida, pero el que llegue una mujer tiene que ver con la lucha de las mujeres en nuestro país, internacional, pero principalmente en nuestro país, en ese sentido, es un símbolo ser la primera mujer presidenta, pero lo que queremos es ayudar, proteger, promover, empoderar, generar autonomías de todas las mujeres mexicanas”.

Van por prohibir propagación de violencia en redes sociales

En otro tema, la mandataria federal dijo que el próximo 8 de octubre presentará un decreto para prohibir la propagación de violencia en las redes sociales.

“El jueves presentamos aquí ya el decreto para evitar la violencia en las redes sociales, porque las redes sociales tienen una responsabilidad, y hoy es una quizá el principal medio de comunicación de los jóvenes, a través de las redes, entonces tiene que haber una responsabilidad en las redes, de no propagar estos mecanismos de violencia, entonces tiene que haber límites ahí”, comentó.

La mandataria dijo que espera que la prohibición se realice de común acuerdo, pero si no es así, de todas maneras se aplicará.

Por otra parte, confirmó que las inscripciones al programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) se reanudarán en enero de 2027, luego de que en octubre se cerrara el registro.

Explicó que para 2027 ya no habrá mayores incorporaciones al programa, debido a que, aseguró, se cumplió con la meta de apoyos establecida para este sector.

Sheinbaum habla sobre embajador de EE. UU.

Así también, la jefa del Ejecutivo federal señaló que “llama la atención” que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, haya invitado al embajador de Estados Unidos (EE. UU.) en México, Ronald Johnson, a colocar la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial, sin la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni del gabinete de Seguridad federal.

Explicó que recientemente, en Querétaro, el gobernador invitó al embajador estadounidense a participar en la colocación de la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial, sin convocar a la Secretaría de la Defensa Nacional, al gabinete de la Secretaria de Seguridad Ciudadana ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Es muy importante exhibirlo y decirlo, porque si no se hace, algo normal y no es normal”, afirmó.

“No hay evidencia de disparos en contra de Guardia Costera de EE. UU.”

Así también, dijo que las Fuerzas Armadas de México no tiene evidencia de que haya habido disparos en contra de elementos de la Guardia Costera de EE. UU., como denunció Ronald Johnson, embajador de ese país en México.

“Mencionaron, hablaron, incluso lo mandaron por escrito, que había habido disparos desde la frontera mexicana hacia Estados Unidos. Nosotros hemos pedido, pues, todas las evidencias de que esto fue así, porque no tenemos evidencias, ningún elemento de la Guardia Nacional, de la Defensa, de la Marina ha detectado que haya disparos de la frontera mexicana, hacia la frontera de Estados Unidos”, dijo.