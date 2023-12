Desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que hoy en día para hacer política es necesario tenerle amor al pueblo. Por ello, enfatizó que quienes le entregaron migajas perdieron la presidencia.

En ese sentido, durante la conferencia de prensa, López Obrador remarcó que ante esto la ciudadanía tomó conciencia.“Y como siempre digo, sostengo, hay que tenerle confianza al pueblo, la gente no se deja engañar. Esos que entregan migajas les va muy mal, por eso perdieron la presidencia, como entregaban materiales de construcción, despensas, frijol con gorgojo, puercos, cochinos, marranos, cerdos. No les sirvió de nada, eso no funciona”.

Refirió que es lo mismo que con “la llamada guerra sucia en la política, no ayuda”.

Posteriormente, el Ejecutivo federal llamó también a indagar cuándo se aprobó la reelección de legisladores y alcaldes en el país.

Más adelante exhortó a hacer política para que la gente decida libremente, y contrario a ello, planteó que muchos sectores de la oposición lo que siguen desarrollando es una guerra sucia, puesto que “solo cambian de publicistas, pero se enfocan en lo mismo”.

“No aprendieron, y hay una realidad distinta, no se puede pensar que el pueblo es susceptible de manipulación”, sostuvo.

En segundo lugar, llamó a hacer propuestas pensando en el pueblo, y en ese sentido cuestionó: “¿Cómo mejorar la situación económica, social de la gente? ¿Dónde están las propuestas? ¿Qué propone Claudio X. González en beneficio del pueblo? Díganme algo, ¿se acuerdan de algo que haya propuesto en beneficio del pueblo? Nada”.