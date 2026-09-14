Lobo mexicano, en la mira de Trump

El lobo gris mexicano, que tras dominar una amplia franja de Norteamérica había sido considerado extinto en la década de los años 70, fue reintroducido en Estados Unidos en 1998 y en México en 2011, como parte de los esfuerzos binacionales para su conservación.

Ahora esta especie enfrenta una amenaza que pone en riesgo su recuperación debido a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para valorar si la especie cumple con los criterios para retirar la protección contemplada por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Posible extinción

Especialistas en la materia advierten que la decisión representa un riesgo potencial para la extinción de la especie y abre la puerta a la cacería indiscriminada y las prácticas de exterminio por parte de los ganaderos.

En entrevista con El Universal, José Alberto Gallardo Cruz, investigador del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus) de la Universidad Iberoamericana, afirma que “se está poniendo en peligro a una especie que está altamente amenazada y corre el riesgo de que se extinga”.

Dice que “las decisiones sobre especies en riesgo se toman con ciencia, con datos, con tiempo suficiente para hacerlo y no con prisa ni con presión política. El lobo mexicano lleva 50 años en un esfuerzo binacional de recuperación. Pasó de estar prácticamente extinto a tener una población que apenas se está empezando a estabilizar y no es momento de retroceder. Es momento de invertir más y proponer soluciones para que los ganaderos y los lobos puedan convivir sin que nadie tenga que perder”, expone.

Históricamente, el lobo gris mexicano se distribuía en Arizona, Nuevo México y Texas, en Estados Unidos, además de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato, llegando hasta Oaxaca, en México.

Gallardo Cruz cuestiona con base en qué evidencia se emitió la orden ejecutiva, “porque cuando uno ve los números, la historia que se está contando no cuadra con los datos. De enero a junio de este año en Arizona y Nuevo México se registraron 106 cabezas de ganado afectadas por los lobos, que es el argumento que están poniendo”.

De acuerdo con el biólogo, los últimos censos realizados revelaron que existen alrededor de 300 lobos grises mexicanos en Estados Unidos, mientras que México alberga entre 30 y 40 ejemplares, los cuales forman parte de los esfuerzos binacionales de recuperación y conservación de la especie.

En cautiverio

Explica que dicha población desciende de apenas siete lobos que se reprodujeron en cautiverio hace décadas para salvar a la especie de la extinción, lo que ha provocado consecuencias en su diversidad genética, defectos congénitos, camadas pequeñas y menor supervivencia del número de crías.

En ese tenor, alerta que el retiro de la protección a la especie podría facilitar la cacería indiscriminada y las prácticas de exterminio, “porque se abriría la puerta a que cualquier persona que sienta amenazado su ganado pudiera cazar a un lobo. Al quitar esa protección dejaría de ser un delito en Estados Unidos y eso atentaría contra la posibilidad de que esta especie pudiera mantenerse”.

Para el especialista, la orden ejecutiva tiene un tinte político de cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre próximo, “pues es una señal hacia los votantes ganaderos”.

Por ello, considera que México debe desplegar acciones diplomáticas en Estados Unidos, debido a que la especie no está en condiciones de ser retirada de los esquemas previstos de conservación.

Plan

Nahum Orocio Alcántara, investigador de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (CUS) de la Universidad Iberoamericana, asegura que “no hay manera de recuperar una especie si pensamos en exterminarla cuando los esfuerzos de conservación apenas están poniendo un piso”.

“Hay un plan de manejo donde la intención es sostener un promedio cercano a alrededor de los 320 lobos, y hasta que no ocurra eso tanto del lado de México como de Estados Unidos difícilmente la población actual va a poder tener éxito”, manifiesta.

El también biólogo enfatiza que la posible aplicación de la orden ejecutiva pone en riesgo el equilibrio del ecosistema, porque la especie, al ser depredadora en la cadena alimenticia, regula las poblaciones de la fauna herbívora y contribuye a la restauración de los ecosistemas que habita.

“El lobo es como un pastor que hace que las poblaciones que se alimentan de los pastos se vayan moviendo y no terminen generando un desequilibrio en estos, que son fundamentales para la agricultura y la ganadería. Consume, disminuye las poblaciones y genera un equilibrio en el ecosistema”, precisa.

Además, rechaza que la especie represente un peligro para la ganadería por la depredación, como han justificado algunos sectores estadounidenses, “porque el lobo no es un peligro, más bien estamos regresando a verlo otra vez como una amenaza cuando en realidad es un factor o un elemento clave en la recuperación de los ecosistemas. Tendríamos que estarlo mirando más como un aliado que como un enemigo”, concluye.