Localizan a 11 personas desaparecidas en Amozoc

Septiembre 09 del 2025
Jóvenes fueron liberados por sus captores. Cortesía
Once de las 12 personas que estaban reportadas como desaparecidas en el municipio poblano de Amozoc, fueron liberados por sus captores, quienes los habían privado de la libertad para reclutarlos y ocuparlos en actividades delictivas.

Las víctimas, quienes habían sido rapadas y recibían entrenamiento, fueron puestas en libertad por sus captores debido –según las autoridades- a la presión que se ejerció en su contra con el megaoperativo implementado durante el fin de sea en esa región de Puebla. Los hombres y mujeres habían acudido –según sus familiares- a atender diversas ofertas de trabajo en redes sociales, sin embargo, no se les volvió a ver.

La fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que ante el operativo de fuerzas castrenses, navales y policiales fueron, en un primer momento, liberados ocho jóvenes, los cuales habían sido rapados y los tenían haciendo actividades delictivas. “Fue la presión que ejercimos a las personas que los tenían y lo puedo decir: muy probablemente los tenían en entrenamiento o los tenían haciendo alguna actividad delictiva”, afirmó.

