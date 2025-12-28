Localizan a 5 de 6 menores tras huir de traslado de EUA

La Fiscalía de Tabasco, estado en el sur de México, informó este viernes de la localización con vida de cinco de los seis menores que habían sido reportados como desaparecidos, luego de haber sido deportados de Estados Unidos.

En un comunicado, la Fiscalía de Tabasco indicó que la denuncia por desaparición fue interpuesta por el INM el miércoles, lo que derivó en la activación de la Alerta Amber para encontrar a los adolescentes.

“Lo anterior, considerando que a las 14:30 horas, del citado día, los adolescentes eran trasladados al albergue Celia González de Rovirosa, pero al bajarlos de la unidad móvil que los transportaba salieron corriendo”, detalló la Fiscalía.

Los seis jóvenes son originarios de los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, todos en el norte de México, pero fueron expulsados de EEUU y trasladados a Chiapas.

Los cinco jóvenes localizados son Jorge Emiliano Vega Narváez, de 17 años, originario de Chihuahua; Justin Joan Torres Vásquez, de 17, de Coahuila; Dilan Cain Herbert Sobrevilla, de 16, de Tamaulipas; Miguel Rodríguez Estobar, de 16, de Tamaulipas, y Tadeo Gael Moreno Monreal, de 14, de Tamaulipas.

Sigue desaparecido Roberto Vázquez Arriaga, de 14 años, originario de Tamaulipas.