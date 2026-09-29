Localizan a Amílcar Olán en Suiza; evita entrevista

Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, fue visto en Suiza, en medio de la controversia generada en torno a su persona y de los señalamientos en su contra por presuntamente estar vinculado su nombre con contratos millonarios en gobiernos de la Cuarta Transformación.

Así lo dio a conocer Irving Pineda, reportero de Azteca Noticias, quien indicó que el allegado al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Lugano, una ciudad Suiza turística, específicamente en una de las avenidas más importantes del país europeo.

Pineda señaló que una llamada anónima le dio la pista para llegar al empresario, quien vive aislado y “no sale, sale poquitito” del lugar donde ahora habita; de igual manera, describió el lugar donde fue visto el empresario.

También indicó que el empresario vive con su esposa, sus dos hijos y “una señora que le ayuda con las labores de la limpieza”. Planteó que el día a día de Amílcar Olán consiste en quedarse solo en casa, contestando mensajes en su celular, mientras sus hijos se van solos a la escuela.