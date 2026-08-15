Localizan a joven de 18 años víctima de extorsión

Una estudiante de 18 años fue localizada con vida en Cabo San Lucas, Baja California Sur, después de ser víctima de una extorsión telefónica que derivó en un operativo de búsqueda.

Tras recibir el reporte, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), especialistas en secuestros y análisis táctico, iniciaron labores para ubicar a la joven.

Mediante tareas de rastreo, alrededor de las 14:00 horas del viernes fue localizada en las inmediaciones de la colonia Altamira, en Cabo San Lucas, y se confirmó que se encontraba en buenas condiciones. Posteriormente, fue reunida con sus familiares.

La PGJE confirmó que la joven fue víctima de extorsión telefónica, aunque no detalló la forma en que operaron los responsables.

Tras el caso, autoridades exhortaron a la población a no responder llamadas de números desconocidos y, ante comunicaciones con amenazas o exigencias económicas, colgar y verificar directamente la ubicación de sus familiares antes de entregar dinero.

Según el registro de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE), en lo que va del año se han prevenido por esa instancia al menos 15 casos de secuestro virtual.