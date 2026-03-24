Localizan a siete electricistas desaparecidos

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación por la no localización de siete personas en el municipio de Matehuala, tras recibir la denuncia correspondiente y confirmar que se perdió contacto con ellas el pasado 21 de marzo.

De manera inmediata, agentes de la Policía de Métodos de Investigación iniciaron las indagatorias y desplegaron un operativo de búsqueda en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP). A estas acciones se sumaron 520 elementos del Ejército y de la Guardia Civil Estatal, quienes realizan recorridos con apoyo de vehículos todo terreno y dos helicópteros.

Las autoridades informaron que las personas no localizadas eran electricistas originarios del municipio de Cárdenas, quienes se encontraban trabajando en distintos puntos del altiplano potosino cuando se perdió comunicación con ellos.

No obstante, el gobierno municipal informó que los hombres estaban en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, “donde se realizan los procedimientos correspondientes por parte de la autoridad competente”.

Agregó que la localización fue posible gracias a la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia.

Previo a la intervención oficial, familiares de los hombres denunciaron en redes sociales su desaparición, señalando que durante la última semana se encontraban realizando trabajos de electricidad en Matehuala y mantenían comunicación constante con sus seres queridos en Cárdenas.

De acuerdo con los testimonios, el último contacto ocurrió la mañana del sábado 21 de marzo.

Estos fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo.