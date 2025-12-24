Localizan al último pasajero de accidente aéreo

La Secretaría de Marina (Semar) informó que localizó el cuerpo del último pasajero desaparecido en el accidente aéreo de Galveston, Texas.

Con este hallazgo confirmó la muerte de seis personas y solo dos sobrevivientes, quienes se encuentran estables y reciben atención médica, informó la Semar.

A través de un comunicado, la Marina expresó su profundo pesar por el suceso y reiteró que continúa en coordinación con las autoridades de Estados Unidos, y acompañando a las familias de las víctimas.

Víctimas del avionazo

El menor de dos años, Federico y un médico residente, Juan Alfonso Adame González, del hospital Agustín O’Horán de Mérida, se encuentran entre las víctimas mortales del desplome del avión de la Secretaría de Marina (Semar), en Galveston, Texas.

El niño sufrió un accidente con agua hirviendo y era trasladado a un hospital especializado en niños quemados en los EE. UU. y el joven galeno, originario de Tomatlán, Jalisco, viajaba en la aeronave de la Marina.

La Semar, en coordinación con la Fundación Michou y Mau, arreglaron el traslado hacia el vecino país del norte.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, en el accidente murieron el médico, tres elementos de la Marina y el paciente pediátrico. Dos mujeres sobrevivieron y permanecen bajo atención médica, una de ellas, la mamá del menor de Escárcega, mientras que una persona continúa como no localizada.

Compañeros del médico en el hospital Agustín O’Horán de Mérida lamentaron el fallecimiento del médico Adame González, residente del nosocomio.

Por otra parte, la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche informó que, por instrucciones de la gobernadora Layda Sansores San Román, se ofreció acompañamiento y apoyo inmediato ante el lamentable fallecimiento del pequeño Federico, originario del municipio de Escárcega, quien era trasladado para recibir atención médica en Galveston, Texas.

Asimismo, aseguraron que colaborará con autoridades del país y de Estados Unidos para el traslado del cuerpo del menor y de su mamá que salió con vida del accidente.