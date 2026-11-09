Localizan con vida a alcalde de Río Bravo

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno en coordinación con autoridades de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que este resultado es producto del trabajo conjunto de las autoridades federales, así como del intercambio de información y la coordinación operativa.

“Agradecemos a los gobernadores de Zacatecas, David Monreal Ávila; de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

“Por su apoyo y colaboración en las acciones de búsqueda y localización y su colaboración permanente, con el Gabinete de Seguridad que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum”, refirió.