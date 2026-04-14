Localizan con vida a edil de Taxco y a su padre

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, fueron localizados por personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y ambos se encuentran a salvo.

Indicó que se continuarán las operaciones para detener a los responsables.

En redes sociales el funcionario señaló que tras un operativo federal, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), y de la Guardia Nacional (GN), SSPC en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México hallaron al presidente municipal de Taxco y a su padre.

El 12 de abril, Juan Vega Arredondo fue privado de la libertad, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según algunas versiones, el director del hospital general de Taxco fue secuestrado por un grupo armado durante la mañana del sábado y horas más tarde se localizó la camioneta en la que viajaba.

Presuntamente fue privado de la libertad mientras intentaba negociar la liberación de su padre.

De acuerdo a distintas versiones, la madrugada del lunes, el alcalde fue citado al barrio de Casahuate, en la cabecera municipal de Taxco, para negociar la recuperación de Vega Arredondo.