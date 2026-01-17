Localizan con vida a maestro colombiano

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que el académico colombiano de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez.

En un mensaje de redes sociales la dependencia indicó que “gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, N.L”

La localización del docente se dio casi 10 horas después del inicio del operativo coordinado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Hasta el momento la Fiscalía General no ha revelado más detalles de la localización ni cómo es que el docente fue encontrado en Juárez.

Escobar Barrios fue reportado como desaparecido el pasado 2 de enero, después de haber sido liberado por la policía de Apodaca, a donde llegó por una supuesta falta administrativa cometida en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Familiares y académicos de la Ibero de Puebla señalaron que ese día fue el último que tuvieron contacto con el académico.