Un ciudadano mexicano, reportado como desaparecido en el volcán Cayambe, fue localizado con vida, informó este domingo el cuerpo de bomberos de la ciudad de Cayambe, en la zona andina de Ecuador.

El connacional de 53 años de edad fue localizado en el sector de Ancholag. Según los bomberos, el ciudadano presentaba deshidratación leve y fue estabilizado.

El organismo de socorro, que no se ha ofrecido más detalles sobre el mexicano, publicó una fotografía en la que se aprecia está recibiendo las primeras atenciones.