Localizan con vida a reportero desaparecido

El reportero de nota roja Elí Martínez -quien había sido reportado como desaparecido tras un ataque armado contra dos comunicadores en el norte de Veracruz- fue localizado sano y salvo.

El reportero de nota roja de la página digital El Noreste y colaborador de Radio Fórmula se encuentra declarando en la Fiscalía General del Estado, instancia que inició una investigación por los hechos.

De acuerdo con fuentes policiales, horas después de los hechos ocurridos la noche del lunes en el municipio de Poza Rica, el comunicador fue localizado vivo y se encuentra bajo resguardo.

Fue la noche del lunes cuando dos comunicadores se encontraban en la colonia Cazones de dicha demarcación, cuando hombres armados los interceptaron y dispararon.

A un reportero reportaron como desaparecido

Uno de los periodistas, identificado como Raymundo Perdomo del periódico Vanguardia, logró salir del lugar; mientras que el reportero de nota roja, Elí Martínez, fue reportado como desaparecido.

Tras los hechos, elementos de la Policía Municipal montaron un operativo de búsqueda de los agresores, sin embargo una de sus patrullas sufrió un accidente aparentemente por la colocación de poncha llantas.

En enero fue asesinado otro comunicador

Cabe recordar que en enero del presente año fue asesinado a tiros el reportero de nota roja, Carlos Castro, un hecho ocurrido precisamente en el municipio de Poza Rica.

Y el 11 de junio, el periodista de nota roja, Luis Ángel Lopez fue asesinado también en Poza Rica, una zona petrolera y de altos niveles de inseguridad del norte del Estado de Veracruz.