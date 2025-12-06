Localizan con vida al periodista Baruch Alejandro Loya Morales

El periodista Baruch Alejandro Loya Morales fue localizado con vida en Reynosa, Tamaulipas, sin que hasta al momento se informe las condiciones de su desaparición.

Laura Garza, esposa del comunicador, dio a conocer por medio de redes sociales que Loya Morales se encontraba trabajando bien y en su compañía.

“Agradecemos profundamente el apoyo, la solidaridad y la difusión brindada por la comunidad durante las horas de búsqueda”.

Rindió declaración

Indicó que Baruch estaba rindiendo su declaración ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas.

“En nombre de la familia, gracias por todo el apoyo y por mantenerse atentos. Pedimos respeto a su privacidad en este momento”, compartió la mujer que en redes sociales se identifica como LauRGarza.

Hasta el momento ni la Fiscalía ni la Vocería de Seguridad del Tamaulipas han brindado información sobre estos hechos