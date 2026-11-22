Evelyn, una adolescente que había sido reportada como desaparecida desde el jueves pasado, fue localizada sin vida en Veracruz, entidad que sufre una oleada de asesinatos de mujeres. Familiares y vecinos se habían organizado para realizar su búsqueda, tras perder contacto con ella.

El cuerpo fue encontrado ayer viernes en un predio donde se encuentra un balneario abandonado, en la comunidad de Chichicaxtle, perteneciente al municipio de Puente Nacional, lo que movilizó a corporaciones policiacas y personal ministerial.

Investigación con perspectiva de género

En un comunicado, precisó que las actuaciones ministeriales se desarrollan con perspectiva de género y conforme a los protocolos aplicables para la investigación de este ilícito. Y adelantó que cuenta con una línea sólida de investigación y que los avances del caso se darán a conocer conforme lo permita la ley.