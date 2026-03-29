Localizan embarcaciones perdidas que iban a Cuba

La Secretaría de Marina informó que una aeronave de la Armada de México localizó a las dos embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe mientras navegaban rumbo a Cuba con ayuda humanitaria.

Por medio de redes sociales, la Marina, a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales, detalló que las embarcaciones fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.

Agregó que un buque de la institución navega rumbo a la zona para brindar apoyo a quienes lo necesiten y además se mantiene comunicación vía radio.

Apenas el pasado 27 de marzo, Estados Unidos afirmó que los dos veleros que partieron de México la semana con cargamento de ayuda humanitaria, llegaron “sanos y salvos”.

Ambas embarcaciones trasladaban a nueve tripulantes a bordo que se dirigían a Cuba con ayuda humanitaria.

Las embarcaciones menores zarparon el sábado pasado de Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a la isla; sin embargo, durante su trayecto se perdió rastro con los veleros hasta que fueron localizados por la Armada de México.

En las embarcaciones viajan tripulantes de diferentes nacionalidades que llevan ayuda a la convulsionada isla de Cuba, que está a punto del colapso ante la falta de electricidad y petróleo.

Tripulantes están a salvo

La Armada de México informó que los dos veleros que partieron hace una semana de las costas del Caribe, en el sureño estado de Quintana Roo, con un cargamento de ayuda humanitaria y que se había reportado que estaban desaparecidas, fueron localizadas a 80 millas náuticas de La Habana.

Los propios organizadores del viaje dieron cuenta de que estaban “a salvo” y que se dirigían a cumplir su misión luego de zarpar del centro veraniego de Isla Mujeres.

El reporte fue recibido la madrugada de este sábado como parte del Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR), activado después de que se alertó sobre el posible extravío de las embarcaciones.

Los veleros, identificados como “Friendship” y “Tiger Moth”, partieron con nueve tripulantes a bordo de distintas nacionalidades, pero por varios días se perdió toda comunicación, lo que obligó a autoridades a desplegar un operativo “bajo protocolos internacionales para la salvaguarda de la vida humana en el mar”, señaló la Marina.

El comunicado oficial indica que durante maniobras de reconocimiento aéreo, una aeronave tipo Persuader de la Armada de México logró avistar ambas embarcaciones a aproximadamente 80 millas náuticas (148 kilómetros) al noroeste de Cuba, confirmando su identidad.

Después de la localización, se estableció comunicación con el capitán de uno de los veleros, quien reportó que todos los tripulantes se encuentran en buen estado de salud y que habían sufrido retrasos por condiciones climáticas adversas.

La Guardia Costera Mexicana había anunciado el inicio de una operación de búsqueda y rescate, especificando que las embarcaciones son “dos veleros con nueve tripulantes de diferentes nacionalidades que zarparon de Isla Mujeres, Quintana Roo, el 20 de marzo y se dirigían a La Habana”.

Según información proporcionada por las autoridades mexicanas, se esperaba que los dos veleros llegaran entre el 24 y el 25 de marzo, “por lo que se activaron de inmediato los protocolos necesarios, en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en el mar”.