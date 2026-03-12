Localizan en fosa común a hijo de “El Rey del Cabrito”

Después de haber sido reportado como desaparecido hace 11 años, Javier Alejandro Martínez Valdez fue localizado en una fosa común a donde llegó después de haber sufrido un accidente automovilístico, en Nuevo León.

Tras estudios forenses y análisis de genética, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) determinó que el hijo de “El Rey del Cabrito” no estaba desaparecido en Coahuila, como inicialmente lo reportaron familiares, sino que en realidad murió en un accidente en Nuevo León.

Se informó que en 2015, tras el accidente, sus restos fueron llevados a la fosa común porque no fueron identificados por familiares.

Fue hasta febrero del 2026 que las autoridades confirmaron que los restos correspondían a Javier Alejandro Martínez Valdez.

Su familia lo había reportado como desaparecido en abril del 2015 en el estado de Coahuila, donde residía el joven.

La hermana del joven, Olga Martínez Valdez, fue quien confirmó la identificación.

“Hoy queremos agradecer a la Fiscalía de Nuevo León en coordinación con la Fiscalía de Coahuila por su trabajo y esfuerzo, por su compromiso para encontrar los restos mortales de nuestro hermano Javier Alejandro Martínez Valdéz”.

“A los Fiscales y Ministerio Público que nos están apoyando en este difícil proceso. Después de tanto tiempo de dolor y tristeza este paso nos da un poco de paz. Él nunca será olvidado, y su memoria seguirá viva en nuestros corazones”, dijo a través de sus redes sociales.