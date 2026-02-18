Localizan huachitúnel en municipio de Tepetitlán

A través de un cateo ejecutado de manera coordinada con fuerzas estatales y federales, se localizó un “huachitúnel” que estaba simulado como una fosa séptica y que en su interior contaba con dos tomas para extraer hidrocarburo de manera ilegal.

La Procuraduría General de Justicia dio a conocer que este tipo de infraestructura fue ubicado en la comunidad de Sayula, en el municipio de Tepetitlán, en el estado de Hidalgo.

El cateo fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría de Justicia, con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, donde se aseguró el predio en el que se halló narcótico y el túnel.

Se especificó que la infraestructura simulaba la entrada de una fosa séptica, pero al realizar la inspección se descubrió un túnel de 22 metros de largo por 1.70 metros de alto y, en su interior, dos tomas conectadas directamente a un ducto de Petróleos Mexicanos.

Se indicó que el predio quedó asegurado y fue puesto a disposición del Ministerio Público. El municipio de Tepetitlán es uno de los puntos rojos para el robo de combustible en la entidad, donde también se registra un alto índice delictivo.